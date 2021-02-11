Краснодарский чиновник извинился перед судьями за клевету о взятках

Начальник финансово-экономического управления министерства природных ресурсов Краснодарского края Сергей Кравец обратился к сотрудникам судебной системы, в котором попросил прощения за клевету на судей. Ранее он утверждал, что давал судьям взятки. Видеообращение с извинением появилось в нескольких Telegram-каналах. Кто и где его записал, неизвестно.

Напомним, господин Кравец стал фигурантом уголовного дела о клевете после того, как в интернете была опубликована аудиозапись его разговора с предпринимателями Геннадием Шуниным и Людмилой Хмельницкой. Чиновник рассказал своим собеседникам, что он якобы неоднократно платил судьям за решение вопросов в пользу предпринимателей.

«Никогда я денежные средства никому не передавал,— заявил на видеозаписи господин Кравец.— Более того, большинство судей, указанных мной, мне даже лично не знакомы. В содеянном раскаиваюсь, получилось так, как получилось».

Анна Перова, Краснодар