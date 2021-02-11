МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть в 2021 году на 100 тыс. баррелей в сутки

Международное энергетическое агентство (МЭА) ждет роста спроса на нефть в 2021 году на 5,4 млн баррелей в сутки. При этом в первом квартале агентство ожидает падение спроса на 1 млн баррелей в сутки по сравнению с четвертым кварталом 2020 года.

«Прогноз по росту мирового спроса на нефть в отчете за этот месяц практически не изменился, он составит 5,4 млн баррелей в сутки в 2021 году. Потребление достигнет 96,4 млн баррелей в сутки, что позволит восстановить около 60% от его уровня до пандемии в 2020 году»,— говорится в докладе МЭА. В январском прогнозе ожидалось, что спрос вырастет на 5,5 млн баррелей в сутки.

МЭА ведет себя осторожно в отношении прогнозов по спросу на нефть в первом квартале 2021 года из-за возможного влияния новых штаммов коронавируса, которые могут повлиять на скорость транспортировок. «По этой причине мы пересмотрели наш прогноз на первый квартал в сторону понижения на 100 тыс. баррелей в сутки, теперь ожидается, что спрос снизится на 110 тыс. баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»,— сообщают аналитики.

В то же время МЭА немного улучшило оценку падения спроса на нефть в мире в 2020 году. В прошлом докладе агентство оценило падение в 8,8 млн баррелей в сутки. Теперь аналитики сообщают, что спрос упал на 8,7 млн баррелей в сутки, до 91 млн баррелей в сутки.

Напомним, 9 февраля стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $61 за баррель впервые с 7 января 2020 года.