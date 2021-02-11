Рак и прививка от ковида

Согласно результатам крупного метаанализа, онкологические пациенты находятся в особой группе риска. Смертность от коронавирусной инфекции составляет 26%. Особенно это касается пациентов с онкогематологическими опухолями и раком легкого. У них риск погибнуть от ковида превышает риск смерти от самой опухоли. Клиника Hadassah Medical Moscow («Сколково») первой внедрила в России диагностику ковида с помощью антител, а также приняла участие в исследовании вакцины «Спутник V». Институт онкологии Хадасса в Москве, отвечающий за лечение злокачественных опухолей, совместно с куратором израильской клиники профессором Полиной Степенски (Иерусалим) рассмотрел возможность вакцинации онкологических пациентов.



— Нужно ли вакцинировать онкологических пациентов?

— Большинство онкологических пациентов, а также выздоровевших от рака должно быть вакцинировано от вируса SARS-CoV-2. Несмотря на то что вакцины, использующиеся для профилактики коронавирусной инфекции, изучались преимущественно у людей, не страдающих злокачественными новообразованиями, данные об эффективности в общей популяции подтверждают возможность их применения в когорте онкологических пациентов. Кроме того, вакцинации должны быть подвергнуты родственники, которые выполняют уход и имеют контакт с пациентом.

— В каких группах пациентов необходимо соблюдать осторожность?

— Данных о безопасности вакцин против SARS-CoV-2 у онкологических больных не так много. Частота побочных эффектов вакцин у людей, получающих химиотерапию, лучевую терапию, имеющих снижение клеток крови и другие осложнения противоопухолевой терапии, полностью не изучена. Некоторые виды лекарственного лечения, например иммунотерапия, могут приводить к выбросу цитокинов, напряженности иммунитета, сопровождаться нежелательными иммунными реакциями.

Между тем имеющиеся сведения из исследований эффективности комбинаций онколитических вирусных вакцин и иммунотерапии, а также вакцинации больных против других инфекций (гриппа и т. п.) позволяют предположить безопасность вакцинации против коронавирусной инфекции в сочетании с проводящейся терапией.

В Институте онкологии Хадасса Москва до получения новой информации из текущих исследований рекомендуется избирательно подходить к вакцинации отдельных пациентов — ослабленных, на иммунотерапии, с осложнениями противоопухолевого лечения. В некоторых случаях может рассматриваться подход отложенной вакцинации до восстановления пациента или купирования нежелательного явления. Лечащий врач-онколог должен помочь с решением о вакцинации.

— Каковы рекомендации пациентам, получившим вакцину?

За онкологическими больными, особенно находящимися на активном противоопухолевом лечении, следует установить мониторинг. В случае развития нежелательных явлений пациент должен иметь возможность быстро обратиться в онкологическую клинику, где врач оценит степень токсичности и необходимость лечения.

Илья Тимофеев, директор Института онкологии Хадасса в Москве