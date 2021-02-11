Суд оставил в силе приговор бывшей полицейской Вере Рабинович

Приговор в отношении экс-руководителя отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД по Самарской области Вере Рабинович оставлен без изменений. Соответствующее решение приняла в четверг апелляционная инстанция Самарского областного суда.

Ранее бывшая правоохранительница подала жалобу на наказание, которое назначил ей Октябрьский районный суд. Женщина настаивает на смягчении назначенного ей приговора. Другие осужденные по этому делу считают, что Вера Рабинович участвовала в мошенничестве, а не в получении взятки, поэтому ее дело следует переквалифицировать.

В августе минувшего года Октябрьский районный суд Самары вынес приговор бывшей полицейской Вере Рабинович. Она признана виновной в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч. 6 УК РФ) и приговорена к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Оглашение приговора по делу Веры Рабинович переносилось три раза. Бывшей полицейской вменялось в вину получение от бизнесмена Зелимхана Темирханова взятки в размере 15 млн руб. за передачу в суд уголовного дела о совершенном в отношении него мошенничестве (ст. 290 ч. 6 УК РФ). Женщина частично признала вину и утверждала, что совершила мошенничество, потому что полученными деньгами собиралась распорядиться по своему усмотрению. Подельники Веры Рабинович – Виталий Прокофьев и безработная Жанна Назарова – получили семь лет и четыре года лишения свободы соответственно.

Георгий Портнов