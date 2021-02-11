Петербург и Якутия создадут лабораторию для исследования арктической флоры

Петербург и Якутия до конца текущего года планируют создать лабораторию для исследования биоактивных веществ растительных ресурсов Арктики.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, над созданием лаборатории в рамках проекта научно-образовательного центра «Север: территория устойчивого развития» работают институт генетических ресурсов растений им. Н.И.Вавилова и Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова.

Кроме того, разрабатывается проект дублирующего хранилища для коллекции культурных растений. Его могут разместить в существующих в арктической зоне шахтах. Данный проект будет реализован до 2022 года. До 2025 года в Якутии откроют полигон для научных испытаний в области добычи полезных ископаемых.