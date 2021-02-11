Амстердамская биржа обошла Лондонскую по объему торгов акциями

По итогам января средний ежедневный оборот акций на Амстердамской фондовой бирже (Euronext Amsterdam) составил €9,2 млрд, тогда как на Лондонской фондовой бирже (LSE) — €8,6 млрд, сообщила FT со ссылкой на подсчеты биржи CBOE Europe. Таким образом Амстердамская биржа впервые обошла по этому показателю LSE, которая традиционно занимала ведущее место в торгах ценными бумагами в Европе.

По сравнению с декабрем оборот ценных бумаг на LSE резко упал, а в Амстердаме вырос в четыре раза. Аналитики считают это прямым следствием выхода Великобритании из ЕС. В частности, после подписания договора о выходе ЕС ввел ограничения на торги в Лондоне акциями для компаний, зарегистрированных в ЕС, поскольку к настоящему времени между ЕС и Великобританией не подписан договор об отдельном признании регуляторного статуса британских бирж. Из-за этого в начале года на всех ведущих европейских площадках произошел заметный рост оборота бумаг (Амстердам, Париж, Франкфурт, Милан), тогда как в Лондоне было отмечено существенное снижение.

Эксперты считают, что отток оборота ценных бумаг из Лондона на континент может привести не столько к оттоку рабочих мест с британского финансового рынка, сколько к сокращению налоговых поступлений от сделок с бумагами. Только в прошлом году рынок финансовых услуг принес в британскую казну £76 млрд в виде налогов.

Евгений Хвостик