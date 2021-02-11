FT: Microsoft вел переговоры о покупке Pinterest

Компания Microsoft в последние месяцы рассматривала вариант покупки Pinterest и сделала этому популярному фотохостингу соответствующее предложение. Однако сейчас, по данным Financial Times (FT), переговоры между компаниями не ведутся, и Pinterest прежде неоднократно давала понять, что предпочитает сохранить независимость.

Рыночная стоимость фотохостинга за время пандемии взлетела более чем на 640% и составляет сейчас около $51 млрд. По итогам четвертого квартала 2020 года фотохостинг получил чистую прибыль в размере $207,8 млн, в то время как годом ранее в аналогичном квартале у компании был убыток $35,7 млн. Выручка за квартал выросла с $399,9 млн до $705,6 млн. Число активных пользователей Pinterest в месяц выросло на 37% и достигло 459 млн.

Microsoft в последние годы стал активно интересоваться покупкой онлайн-сообществ, которые бы работали на его облачной платформе Azure. С 2016 года он приобрел соцсеть LinkedIn, веб-сервис для хостинга IT-проектов GitHub, игру Minecraft, разработчика и издателя компьютерных игр ZeniMax Media и др. Pinterest пользуется услугами Amazon Web Services.

Если бы сделка по покупке Pinterest состоялась, это было бы самое крупное приобретение Microsoft за всю историю этой компании. Сейчас крупнейшей покупкой Microsoft остается LinkedIn — $26 млрд. В Microsoft и Pinterest отказались прокомментировать FT информацию о переговорах.

Алена Миклашевская