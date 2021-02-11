В Волгограде обвинили сотрудников нефтезавода в хищении 15,5 млн рублей

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудницы насосной станции нефтеперерабатывающего завода, а также начальников службы внешней охраны и службы охраны территории предприятия соответственно. Сообщники обвиняются в присвоении вверенного имущества в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ) и подделке идентификационного номера транспортного средства (ч.2 ст.326 УК РФ).

Как сообщили в облпрокуратуре, обвиняемые совместно с 17 сообщниками с января по декабрь 2018 года похищали с предприятия моторное масло. Для этого злоумышленники якобы использовали на эксплуатируемом транспорте подложные государственные регистрационные знаки. В дальнейшем похищенная продукция, предположительно, реализовывалась на территории Ростовской области и Калмыкии. Сумма причиненного ущерба составила порядка 15,5 млн руб.

Всего в состав преступной группы входило пять женщин и 15 мужчин. Трое фигурантов уголовного дела полностью признали вину. Расследование уголовного дела в отношении остальных 17 участников ОПГ продолжается.

Уголовное дело направили в Красноармейский районный суд Волгограда. В рамках расследования было арестовано недвижимое имущество, транспорт и деньги на общую сумму свыше 20 млн руб.

Мария Шахрай