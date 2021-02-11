РБК: Россия и Белоруссия обсуждают смену госсекретаря Союзного государства

Москва и Минск обсуждают смену государственного секретаря Союзного государства, сообщает РБК со ссылкой на четыре источника. Близкий к правительству РФ собеседник издания сказал, что 77-летний Григорий Рапота уйдет в отставку в ближайшее время.

На его место рассматривается нынешний посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, рассказал источник с белорусской стороны, знакомый с ходом обсуждения. Это подтвердил также источник, близкий к российскому правительству.

В посольстве России в Белоруссии, белорусском и российском МИДах и постоянном комитете союза от комментариев отказались. Издание направило запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко до конца февраля планирует посетить Россию, чтобы встретиться в Сочи с Владимиром Путиным. Среди прочего стороны могут коснуться темы нового российского кредита в размере $3 млрд.

Подробности — в материале “Ъ” «Александр Лукашенко ведет страну к деньгократии».