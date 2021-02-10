«Росагролизинг» по конца года поставит в Татарстан 780 сельхозмашин

АО «Росагролизинг» поставит аграриям Татарстана в 2021 году на условиях лизинга не менее 780 единиц сельхозмашин. Это предусматривает соглашение между компанией и правительством республики, заключенное сегодня на Kazan Expo в рамках выставки «ТатАгроЭкспо».

Документа подписали генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов и президента Татарстана Рустам Минниханов, сообщило министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

«За всю историю Росагролизинга в АПК Татарстана было инвестировано почти 24 млрд рублей, поставлено более 5200 единиц техники. В региональном рейтинге компании по итогам 2020 года республика занимала первое место по инвестиционным затратам Росагролизинга»,— отметил господин Косов в рамках церемонии.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"