«Синдика» разложится на Москворецком

Холдинг «Синдика» бывшего главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова вложил 1,8 млрд руб. в покупку у Gremm Group Михаила Горяинова Москворецкого рынка на юге Москвы. Последняя теперь рассчитывает сфокусироваться на развитии объектов с гастрономической составляющей. В Москворецком рынке, в свою очередь, может обновиться пул арендаторов, предполагают эксперты.

«Синдика» выкупила Москворецкий рынок на юге столицы за 1,8 млрд руб., рассказали “Ъ” в самой компании. Директор по развитию Gremm Group Артем Букин подтвердил факт заключения сделки, сообщив, что его компания приняла решение сфокусироваться на объектах с развитыми гастрономическими концепциями, в то время как Москворецкий рынок больше ориентируется на торговлю продуктами питания. Вице-президент «Синдики» Егор Соломатин поясняет, что приобретение прошедших реновацию рынков входит в круг интересов компании. Такие объекты он называет неотъемлемой составляющей московского рынка недвижимости.

Холдинг «Синдика» основан экс-президентом Кабардино-Балкарии Арсеном Каноковым в 1991 году. Его личное состояние в 2020 году Forbes оценивал в $500 млн. В портфеле «Синдики» торговые центры в различных регионах суммарно площадью более 440 тыс. кв. м и восемь отелей на 2,2 тыс. номеров, преимущественно на Черноморском побережье. Также компания владеет более чем 30 рынками: на балансе центральные рынки Краснодара, Тулы, Иванова, Астрахани, Ставрополя, «Братиславский рынок», Перовская база и пр.

Москворецкий рынок расположен в районе Зюзино, недалеко от станции метро «Варшавская». В его составе — более 60 точек с овощами, фруктами, рыбой, морепродуктами, мясными и молочными продуктами, орехами и пр., а также 20 корнеров и кафе, включая KFC, Plov.com, «Даглавка», «Красный дракон», Namaste. Также работает отдел с магазинами инструментов и стройматериалов. В 2019 году ООО «Москворецкий рынок» получило 317,54 млн руб. выручки и 26,82 млн руб. чистой прибыли, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров поясняет, что сейчас у рынков есть два пути развития: концентрироваться на развитии гастрономических концепций или продаже фермерских продуктов.

Эксперт предполагает, что новый собственник Москворецкого рынка обновит пул арендаторов и сфокусируется на развитии активного сотрудничества с сервисами доставки продуктов.

Gremm Group работает на рынке коммерческой недвижимости Московского региона. В ее портфеле — более 300 реализованных проектов, включая гастрономические и досуговые пространства, Варшавские, Рублевские, Коптевские банные комплексы. Основным собственником бизнеса считается Михаил Горяинов. Ранее Gremm Group также активно инвестировала в покупку и реконструкцию рынков. Сейчас на ее балансе остались Усачевский рынок и рынок на Ленинском проспекте. Год назад, по словам господина Букина, компания также приобрела рынок на Леснорядской улице недалеко от станции метро «Красносельская» и в ближайшей перспективе планирует вкладываться в его реконструкцию.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев