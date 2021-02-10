Марин Ле Пен могут оштрафовать за перепечатку фотографий террористов

Прокуратура французского города Нантер потребовала оштрафовать лидера крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на €5 тыс. за публикацию в социальных сетях. Вместе с ней перед судом предстал ее однопартиец евродепутат Жильбер Коллар.

Скандальную публикацию в Twitter и Facebook политик сделала еще в 2015 году. Тогда она выложила у себя на страницах три фотографии с шокирующим контентом, иллюстрировавшие деятельность террористов из «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) и жестокое убийство ими заложников. Сделано это было с тем, чтобы ответить журналистам, сравнивавшим «Национальный фронт» и ИГ. Однако публикацию снимков со сценами жестокости многие сочли недопустимой, особенно политические оппоненты госпожи Ле Пен. Тогдашний глава МВД Бернар Казнёв пожаловался на нее в полицию, а премьер Манюэль Вальс раскритиковал подобную активность в соцсетях. Было открыто расследование (уже не первое в политической карьере госпожи Ле Пен), однако ему мешал тот факт, что она была евродепутатом и обладала депутатской неприкосновенностью. Однако в марте 2017 года депутаты Европарламента проголосовали за ее снятие.

Изначально СМИ сообщали, что по итогам судебного разбирательства госпоже Ле Пен может грозить до трех лет лишения свободы или штраф до €75 тыс. Сама Марин Ле Пен в 2018 году заявляла, что будет «воспринимать эти обвинения как медаль», ведь в обществе произошла «подмена ценностей», а ее судят за «изобличение исламистов-фундаменталистов» и осуждение их зверств. Сегодня, 10 февраля, в суде госпожа Ле Пен заявила, что в «попрании человеческого достоинства» нужно винить не ее, опубликовавшую эти снимки, а самих террористов. «Эти фото были опубликованы многими французскими СМИ, и никого суд ни за что не преследовал»,— заявила она, обвинив в судебном преследовании своих политических противников.

Марин Ле Пен выступала кандидатом в президенты на выборах 2017 года и примет участие и в выборах 2022 года. По данным очередного опроса, итоги которого были опубликованы сегодня, 67% французов считают, что она может пройти во второй тур вместе с действующим президентом Эмманюэлем Макроном, но только 25% опрошенных полагают, что она могла бы победить в этой схватке. Судебное расследование, по мнению многих французских экспертов, на ее популярности среди сторонников вряд ли скажется.

Галина Дудина