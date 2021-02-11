У брокеров зависли клиенты

Брокеры и управляющие компании с середины января испытывают проблемы с проведением удаленной идентификации новых клиентов из-за сбоев в работе государственной системы обмена информации между ведомствами СМЭВ. Участники рынка пользуются ею при желании клиента открыть счет через сайт или мобильное приложение. Такие люди особенно требовательны к быстроте оказания услуг, поясняют игроки, и проблемы с системой приводят к их потере.

Как выяснил “Ъ”, в последнее время брокеры и управляющие компании испытывают сложности с открытием счетов новым клиентам. По словам участников рынка, проблема связана с удаленной идентификацией клиентов на уровне подтверждения их персональных данных из госучреждений.

Как сообщил руководитель отдела развития продукта «БКС Мир инвестиций» Сергей Скоробогатов, в текущем году уже дважды наблюдались проблемы с упрощенной идентификацией клиентов через СМЭВ (Система межведомственного электронного взаимодействия). По его словам, в первый раз проблемы были в период с 21 января по 1 февраля. «В последние пару дней ответы от СМЭВ ждем по 10–12 часов»,— указывает он. Ответ часто приходит в виде ошибки, и возникает необходимость отправлять повторный запрос. «Не получаем оперативный ответ от СМЭВ в 50–75% случаев с середины января»,— отмечает главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов. По его словам, в первую неделю февраля система работала практически штатно — всего 3% задержек, но последние пару дней без задержек обрабатывается примерно 50% обращений. Руководитель направления по взаимодействию с госорганами «Альфа-Капитала» Николай Швайковский также отмечает увеличение время отклика системы, снижение процента «дождавшихся» запросов. «Возможно, идут сбои при обращении к базам данных конкретного органа власти»,— говорит он.

СМЭВ позволяет участникам рынка запросить/подтвердить у различных ведомств данные по клиенту. Например, если гражданин через сайт компании или через мобильное приложение соглашается открыть брокерский счет, он направляет брокеру ФИО, ИНН, паспортные данные и т. д. Эта информация перепроверяется через СМЭВ — запросы направляются ФНС, ПФР, МВД и т. д. Провести удаленную идентификацию профучастник может и используя Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), представляющую собой базу данных. Использовать эту систему возможно только в том случае, если гражданин заходит со своего верифицированного аккаунта на сайте госуслуг и разрешает брокеру или управляющей компании использовать персональные данные для открытия счета.

Ряд участников фондового рынка отмечают, что проблема в основном идет в процессе подтверждения ИНН. В январе СМЭВ возвращала результаты проверки данных в течение трех дней, что было обусловлено сбоями в работе базы ИНН, сообщила операционный директор компании «Фридом Финанс» Галина Карякина. О периодически возникавших проблемах с проверкой ИНН потенциального клиента говорит и руководитель управления развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов. В этом случае заявка откладывается до момента возобновления работы СМЭВ, что может случиться и на следующий день, указывает он.

Представитель Минцифры (курирует СМЭВ) на запрос “Ъ” о сбоях в работе этой системы сообщил, что «в связи с проведением технических работ по увеличению производительности ЕСИА у брокеров и управляющих компаний могли наблюдаться задержки в получении ответов». Он рекомендовал этим участникам электронного взаимодействия также проверить настройки своих информационных систем.

Участники рынка не стали раскрывать, сколько потенциальных клиентов они лишились из-за проблем с удаленной идентификацией. По данным Московской биржи, число уникальных клиентов—физлиц за январь там выросло на 625 тыс. человек (на уровне среднего показателя четвертого квартала 2020 года) и превысило 9,4 млн человек. Однако у отдельных участников рынка прирост клиентов заметно сократился — на 30–60%. Как отмечает Николай Швайковский, «цифровые» клиенты особо требовательны к скорости обслуживания и зачастую оказываются не готовы к «паузам», возникающим в рамках процедуры идентификации. По мнению Владимира Потапова, при оперативном отклике от СМЭВ открытие счета через приложение займет не более десяти минут. Клиенты, подчеркивает он, не должны ждать дольше.

Полина Смородская