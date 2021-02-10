В Краснодаре в ночь на 11 февраля продолжат откачку дождевой воды

Дорожные службы Краснодара продолжат в ночь на 11 февраля 2021 года откачку скопившейся дождевой воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По данным мэрии, с 9 февраля, когда начало активное таяние снега, от горожан поступило 55 заявок на откачку воды. По данным на 17:00 10 февраля, их осталось 26.

Специалисты отмечают необходимость проведения ночных работ более высокой производительностью, так как в это время меньше курсирует автомобилей, и улицы свободны от транспорта. Для откачки ливневых вод регулярно задействуют автоцистерны на основе КамАЗ, оснащенные илососным и вакуумным оборудованием, вместимостью 10 куб. м каждая, отмечают в администрации Краснодара.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, о том, что в Краснодаре проводится откачка воды с улиц, которая образовалась в результате таяния снега, стало известно 9 февраля. За обстановкой на дорогах Краснодара следили сотрудники Центра мониторинга дорожного движения и транспорта. В случае затоплений проезжей части, на участки направляли экипаж для откачки. В готовности на тот момент находились 24 единицы спецтехники.

С 9 по 10 февраля 2021 года на Кубани действовало экстренное предупреждение о том, что, на реках Краснодарского края, юго-западных и юго-восточных притоках реки Кубань возможен резкий подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. По данным ГУ МЧС региона, никаких происшествий за это время зафиксировано не было.

Алексей Белянин