Спецтехника откачивает воду с улиц Краснодара

В Краснодаре проводится откачка воды с улиц, которая образовалась в результате таяния снега. Об этом сообщили 9 февраля в мэрии.

Сейчас спецтехника работает на улицах: Бульвар Строителей, Константина Образцова, Тенистая, а также в Музыкальном микрорайоне. «Бригады сотрудников муниципальной службы по содержанию сети ливневой канализации направлены на 10 ключевых канализационно-насосных станций (КНС)», - отмечается в сообщении городской администрации. Кроме того, коммунальщики расчищают дождеприемные колодцы.

За обстановкой на дорогах Краснодара следят сотрудники Центра мониторинга дорожного движения и транспорта. В случае затоплений проезжей части, на участки направят экипаж для откачки. В готовности находятся 24 единицы спецтехники.

Как писал “Ъ-Кубань”, в ближайшие двое суток, с 9 по 10 февраля 2021 года, на реках Краснодарского края, юго-западных и юго-восточных притоках реки Кубань ожидается резкий подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

Наталья Решетняк