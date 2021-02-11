Владимира Потанина тянут за карман

Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению красноярского парламента рекомендовал депутатам рассмотреть на сессии вопрос об обращении к председателю правления ПАО «ГМК „Норильский никель“» Владимиру Потанину по поводу выплаты 146,1 млрд руб. компенсации за разлив топлива в Норильске из собственных средств. Инициатор обращения единоросс Александр Новиков считает, что если иск будет удовлетворен за счет средств компании, то регион может потерять около 20 млрд руб. налоговых поступлений. По мнению экспертов, таким обращением краевые власти пытаются усилить свою позицию на политическом поле.



Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» (ЕР) в заксобрании Красноярского края Александр Новиков предложил депутатам парламента обратиться к председателю правления ПАО «ГМК „Норильский никель“» Владимиру Потанину и попросить его выплатить из собственных средств 146 млрд руб. по иску Росприроднадзора. Требования ведомства к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») из-за аварии на ТЭЦ НТЭК, произошедшей в мае 2020 года, суд первой инстанции удовлетворил на прошлой неделе.

В результате аварии на ТЭЦ-3 НТЭК около 20 тыс. т дизельного топлива попало в окружающую среду — в почву и реки Далдыкан, Амбарную и их притоки. Росприроднадзор оценил ущерб природе в 148 млрд руб. «Норникель» с предъявленными требованиями не согласился и изначально оценил ущерб в 21,4 млрд руб. В суде компания настаивала, чтобы ущерб от ЧС был возмещен НТЭК в натуральной форме. Власти Красноярского края сообщили, что намерены в течение двух недель предъявить дополнительные претензии «Норникелю» в связи с нанесенным ущербом природным объектам, которые находятся в ведении края. Сумма пока не называется.

Учитывая, что выплату возмещения вреда, нанесенного водным объектам и почвам, планируется осуществить из средств компании ПАО «ГМК „Норильский никель“», краевой бюджет понесет многомиллиардные потери, говорится в проекте обращения (копия есть в распоряжении „Ъ-Сибирь“). «Очевидно, что компания будет выплачивать этот ущерб поступлениями от текущей деятельности, соответственно, прибыль уменьшится, как и налог на прибыль. Предварительно, по экспертным оценкам, край может недополучить в бюджет около 20 млрд руб. налоговых поступлений. Эта сумма эквивалентна бюджету Норильска»,— сказал „Ъ-Сибирь“ господин Новиков. Бюджет Красноярского края составляет 270 млрд руб., уточнил он.

«Мы считаем недопустимым, чтобы выплата ущерба, который был нанесен в результате многолетнего бездействия собственников компании, а также направления значительной части прибыли компании на выплату дивидендов акционерам, легла на плечи жителей Норильска и всего Красноярского края. Считаем, что нынешние обстоятельства, гражданский долг и нравственные принципы должны побудить вас произвести выплату ущерба»,— говорится в тексте обращения к Владимиру Потанину.

Вчера комитет по гос­устройству, законодательству и местному самоуправлению заксобрания Красноярского края, рассмотрев инициативу Александра Новикова, рекомендовал депутатам внести вопрос об обращении в повестку сессии, которая состоится 11 февраля. Некоторые депутаты уже сообщили, что готовы поддержать предложение коллеги. «Я буду голосовать за включение вопроса в повестку. Считаю, что край не может себе позволить нести убытки в 20 млрд руб. Было бы честно, если бы штраф выплатил главный менеджер компании»,— рассказала член фракции ЕР в парламенте Елена Пензина. Также в поддержку инициативы высказался единоросс Сергей Попов. Зампред заксобрания и руководитель фракции ЛДПР Алексей Кулеш полагает, что «инициатива имеет принципиальное значение и с точки зрения социальной справедливости, и с точки зрения ответственности бизнеса». В то же время депутат из фракции ЛДПР от Норильской региональной группы Павел Семизоров сообщил, что против обращения к главе «Норникеля». «Почему документ нужно принимать именно на сессии? Депутат может сам направить это обращение. Зачем лезть в хозяйствующий субъект, который попал в сложную ситуацию с экологической катастрофой? Компания остается одним из главных предприятий, которые вкладываются в Норильск и помогают жителям»,— сказал он. Депутат считает, что работу над ошибками компания уже провела, а парламентарии с помощью заявления «просто хотят попиариться и выразить поддержку краевой власти во главе с губернатором». Получить комментарии представителей КПРФ не удалось. В «Норникеле» на момент подготовки публикации не ответили на запрос „Ъ-Сибирь“.

Политический аналитик Кирилл Дюндик говорит, что обращение к главе «Норникеля» подчеркнет позицию региональных властей. «Краевые власти пытаются развить успех после решения суда, чтобы усилить свою позицию на политическом поле. Это обращение совершенно не имеет отношения к беспокойству о недополучении бюджетом средств. С юридической точки зрения все законно: компания совершила ошибку и должна за нее заплатить»,— считает он. Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков отмечает, что обращение носит рекомендательный характер. «Сомневаюсь, что Владимир Потанин согласится компенсировать ущерб из своих средств»,— отмечает он. Политолог Александр Чернявский полагает, что депутатам будет сложно аргументировать позицию против обращения, учитывая, что польза для бюджета края налицо. «Однако не исключаю, что многие могут воздержатся от голосования, так как компания может оказать помощь будущим кандидатам на выборах в парламент в сентябре этого года»,— считает он.

Юлия Сасевич