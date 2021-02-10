Генпрокуратура: больше 200 родителей привлечены к ответственности после акций 31 января

Больше 200 родителей и законных представителей привлекли к ответственности за участие несовершеннолетних в несанкционированных акциях 31 января, сообщил замначальника управления Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров. Он предложил заочно привлекать к административной ответственности организаторов акций и подумать о финансовых мерах против соцсетей.

«По итогам 31-го числа более 200 родителей и законных представителей были привлечены к административной ответственности»,— сказал господин Жафяров на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела (цитата по «РИА Новости»).

Замглавы управления пожаловался, что сейчас «достаточно затруднительно привлечь к административной ответственности за организацию массовых публичных мероприятий» тех, кто находится за границей. «Это практически невозможно. Может быть, нужно продумать какие-то механизмы привлечения к административной ответственности в заочном режиме»,— сказал господин Жафяров.

Также представитель Генпрокуратуры предложил подумать о мерах против соцсетей за призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях. По его словам, молодежь размещала там призывы ради «так называемого хайпа, роста своих подписчиков». «Если эти площадки создаются очевидно с целью извлечения прибыли, возможно, имеет смысл подумать об адекватной административной ответственности в финансовом плане. Для того чтобы размещение таких призывов ради хайпа стало финансово невыгодным»,— добавил он.

Несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в России 23, 31 января и 2 февраля. Демонстранты требовали освободить политика. По информации «ОВД-Инфо», были задержаны больше 11 тыс. человек.

Об уголовных делах после акций — в публикации “Ъ” «Оппозицию выводят на акцию ареста».