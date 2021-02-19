От драгоценных сердец — обнаженным

Mercury и фонд Натальи Водяновой придумали совместную акцию, связанную и с украшениями, и с благотворительностью, и с социальной ответственностью, и даже с грядущим главным гендерным праздником. Но помимо всех этих очевидных составляющих есть еще одна — не самая явная, но очень важная

Начнем с украшений. Mercury сделали коллекцию, где всё — кольца, подвески, сережки — так или иначе связано с сердцем и повторяет форму сердечка. Сердца тут самые разные: есть с очерченными бриллиантовой линией контурами, но полые внутри, есть заштрихованные внутри бриллиантовой сеткой — и эта версия выглядит очень легко, в ней много воздуха и изящества, есть с серьезными камнями в центре — бриллиантами, рубинами и сапфирами. Есть кольцо с одним сердцем, а есть — с двумя маленькими встречающимися сердечками, есть сережки, где сердечко повешено, и всё — и контуры сердца, и фронтальная часть застежки — выложено бриллиантами, а в центре либо прозрачный бриллиант, либо алый рубин, либо синий сапфир, а есть сердечки-гвоздики; есть подвески, где бриллиантовый контур сердечка тройной, а в центре — один из трех уже упомянутых драгоценных камней. Вся коллекция сердец лишена избыточной декоративности и ненужной в случае такой классической символики претенциозности. При этом камни безупречного качества, а цена очень оптимистична.

Теперь про сотрудничество. Проект Mercury и фонда «Обнаженные сердца» простой и внятный по своей сути: если вы покупаете любое из этих украшений до 8 марта, то половину уплаченных вами денег получают «Обнаженные сердца». Фактически вы покупаете украшение Mercury за половину его реальной стоимости, вторая же половина — это благотворительный взнос фонду Натальи Водяновой, поддерживающему семьи, где есть дети с особенностями развития. То есть вы вступаете в ту самую систему социальной ответственности, о которой сейчас все говорят по разным поводам. И вот как раз тут и начинается самое интересное.

Обычная схема в этого рода проектах такова: покупателю объявляют, что столько-то процентов от его покупки будет переведено в такой-то фонд (и тут надо сказать, что 50% — совсем не маленький благотворительный взнос), он платит деньги в кассу, а потом уже кто-то где-то в каком-то офисе выполняет этот перевод. И дело не в том, что мы никому не верим и везде подозреваем какие-то схемы, но прежде всего в том, что акт благотворительности становится обезличенным, формальным — и хотя, возможно, не менее эффективным, но лишенным всякой эмоциональной составляющей для того, кто жертвует. Получается, что человек не столько ведет себя социально ответственным образом, сколько просто покупает в магазине понравившуюся ему вещь. Именно это — низкая персональная вовлеченность, отсутствие прямого контакта между благотворителем и самим актом благотворительности, очевидный перекос в сторону банального маркетинга — и есть одна из проблем таких проектов. Преодолеть ее пытаются самыми разными способами — от получения специальных сертификатов до онлайн-выбора субъектов помощи, но так или иначе само действие, сам акт помощи остается опосредованным. Mercury и «Обнаженные сердца» придумали, как преодолеть этот разрыв. В ювелирных магазинах Mercury установили терминалы фонда «Обнаженные сердца», и каждый, кто покупает украшение-сердце, платит в кассу магазина только половину его цены, как и было заявлено, а вторую половину сам, собственными руками через терминал переводит фонду — совершая таким образом свое благотворительное действие прямым, непосредственным образом. И получая прямые, непосредственные эмоции, которые и должна давать благотворительность. Таким образом, социальная ответственность из модного клише становится тем, что ты делаешь сам и по собственной воле. Ну и два действия — покупка красивой вещи и поддержка тех, кто нуждается в помощи,— оставаясь в рамках одной истории, становятся двумя отдельными осознанными действиями, и это важно.

Акция проходит до 8 марта во всех магазинах Mercury в Москве, Петербурге, Сочи и Екатеринбурге, а также на сайте Mercury.ru.