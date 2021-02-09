ОНФ назвал неудовлетворительной уборку улиц в Ярославле

Ярославское региональное отделение Общероссийского народного фронта в очередной раз резко раскритиковало качество зимней уборки улиц Ярославля. О результатах рейда по проверке уборки ярославских улиц активисты ОНФ рассказали на своей странице в facebook.

В отделении ОНФ отметили, что они проверили основные транспортные магистрали и улицы с интенсивным двусторонним движением в Заволжском, Ленинском и Дзержинском районах города. В частности, активисты ОНФ проверили уборку проспектов Авиаторов и Машиностроителей, улиц Елены Колесовой, Чехова и Чкалова, Тутаевского и Промышленного шоссе и некоторых других улиц Ярославля.

«К большому сожалению и активистов ОНФ и водителей и пешеходов, преодолевающих проблемы, созданные неудовлетворительной работой подрядчика, все 100% проверенных дорог не дотянули даже до тройки с минусом»,— отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков.

В ОНФ рассказали, что снег не убран с тротуаров и обочин многих дорог, немало участков, где образовался гололед. На своей странице в соцсети активисты ОНФ опубликовали фотографии проверенных улиц.

«Подробный отчет о результатах рейда будет направлен в правительство Ярославской области и в мэрию города Ярославля для анализа причин и принятия неотложных мер»,— уточнили в ОНФ.

Сегодня на еженедельном оперативном совещании в мэрии Ярославля обсуждался, в числе других, и вопрос об уборке улиц города от снега. На критику ОНФ на совещании не ответили.

По словам директора муниципального бюджетного учреждения «Горзеленхозстрой» Андрея Степанова, работы по уборке улиц в Ярославле ведутся круглосуточно во всех районах города. Для борьбы с гололедом используется твердый противогололедный материал, а также песко-соляная смесь. Убираемый снег вывозится на снежный полигон.

«В первую очередь делаем акцент на уборку тротуаров и вывозку снега с бордюрной части, потому что, сейчас обработка жидкими противогололедными материалами невозможна, в связи с холодными условиями»,— отметил господин Степанов.

Подробнее о зимней уборке улиц Ярославля в материале "Ъ-Ярославль" – «Снежный бунт».

Дарья Сабаева