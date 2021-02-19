Flaner и Bazar Mangal

Flaner

Лучшая новая тель-авивская кухня в городе

Flaner Фото: пресс-служба ресторана

Ресторан Flaner открыла команда бистро Ess-Thetik на Патриарших, чье меню базируется на австрийских сосисках. Ничто не предвещало, что новый проект окажется настолько масштабным, амбициозным, а главное, гастрономическим. Впрочем, согласно замыслу создателей, Flaner — мультифункциональное пространство с упором на музыкальное сопровождение: в коллекции ресторана 2000 виниловых пластинок, и это только начало, за музыку отвечает партнер и соавтор проекта Павел Недостоев (он же совладелец ивент-агентства Departament). Однако ни звук уровня hi-end, ни сама музыкальная подборка из личной коллекции известного ивент-мейкера ничего не добавляют к главному достоянию Flaner, на которое, судя по всему, авторы проекта не делали основной ставки — иначе зачем бы им уделять столько внимания и вкладывать столько средств в саунд-систему и плей-лист? Боязнь московских рестораторов выстраивать бизнес на еде все больше приобретает панический оттенок. В случае с «Фланером» это проявилось особенно наглядно. Открыв в выигрышном месте — в красивейшем доме Шехтеля — большой и эффектный ресторан современной тель-авивской кухни с оригинальным и запоминающимся интерьером израильского архитектора Агнона Гранота, вдохновлявшегося шестидесятническим футуристическим духом знаменитого Дома Шитс-Гольдштейна в Лос-Анджелесе (вы его точно помните по фильму «Большой Лебовски»), основатели зачем-то превратили «Фланер» в подобие музыкального клуба. Теперь нарочито громкий и навязчивый музыкальный фон неминуемо отвлекает от самого интересного и ценного, что есть во «Фланере»,— его еды. А именно на ней и следует максимально сосредоточиться всем, кто истосковался по яркой, самобытной и энергичной кухне, каковой в Москве наблюдается тотальный дефицит. Можно долго рассуждать, существует ли понятие «новой тель-авивской кухни» и что такое «новая тель-авивская волна». Можно бесконечно спорить о том, в каком московском ресторане хумус вкуснее и храйме достовернее, но достаточно попробовать еду, которую ставил во «Фланере» приглашенный из Тель-Авива молодой и успешный бренд-шеф Эли Штейн, как сразу становится ясно — в Москве так точно никто больше не готовит, и это действительно «новая волна». Небольшое энергичное и раскованное меню с провокационными непринужденными подачами и яркими объемными вкусами пронизано нездешним духом, это какой-то совершенно новый, свежий и свободный взгляд на привычные блюда. Даже такие элементарные для Москвы позиции, как домашний пшенично-полбяной хлеб с пряным соусом из томатов и острым схугом из зеленого перца (170 руб.), дзадзики с жареным цукини и чесноком конфи (450 руб.) и хумус (450 руб.) во «Фланере» впечатляют своей мощной энергетикой. Так что уж говорить о программных блюдах, которые сражают наповал взрывной волной чили, заатара, миндаля и чеснока. Кухня Эли Штейна, достойно воплощаемая его московскими учениками, остроумно и гармонично микширует базовые вкусы сефардов и ашкенази, и этот «гастроджаз» звучит куда интереснее громогласного винила, воспроизводимого дорогостоящей саунд-системой. Обязательно надо пробовать хрустящий зеленый романо с молодым козьим сыром, соусом из анчоусов, медом, свежим редисом и дробленым фундуком (650 руб.) — листья салата рекомендуется есть руками! Еще важные позиции: рыба храйме (980 руб.) — филе дикой форели в пряном томатном соусе, она подается на тахини и с огромной сдобной бриошью в придачу, осьминог гриль (1050 руб.) с целым набором знаковых аксессуаров — твистом греческого соуса скордалия на невесомой миндально-чесночной основе, вареным и обжаренным луком и ворохом бодрящего свежего кресс-салата, и жгуче пряный рыбацкий суп «Яффо» (750 руб.) с сибасом, томатами пелати, белым вином и красным чили-маслом. Ну и совсем уж хрестоматийная кюфта из ягненка и телятины с томатным соусом, картофелем, свежей кинзой и петрушкой и сухим шалфеем (760 руб.) — еще один победный гимн в честь единения Запада и Востока в современной израильской кухне, обескураживающе достоверно являющий общую суть ближневосточной кюфты с европейскими фрикадельками. В том же ряду концептуальное Freekeh-ризотто (475 руб.) — арабская каша из копченой молодой зеленой пшеницы, приправленная жареным белым луком, белым вином и испанским сыром манчего. А на десерт — «Кнаффе-сулгуни» с тремя видами сыра: турецкой фетой, моцареллой и сулгуни, розовой водой и иранскими фисташками. Стоит этот десерт 1150 руб., но и рассчитан на две-три персоны. Вообще, цены во Flaner точно могли бы быть процентов на 20 пониже, но, увы, за сложносочиненную концепцию с затейливым музыкальным сопровождением и интерьером приходится расплачиваться и гостям тоже.

Flaner (4 / 5) Кривоколенный переулок, 7, +7 (996) 964-44-88

Bazar Mangal

Отличный бавет на углях

Bazar Mangal Фото: пресс-служба ресторана

Новый проект Евгении Качаловой Bazar Mangal тоже посвящен восточной кухне, только с турецким уклоном. Моноконцепт основан на одном программном блюде — шашлыке. На углях жарят баранину, курицу и говядину бавет — вот именно на нее и стоит обратить внимание, это безусловный хит нового заведения. В дополнение к шашлыку прилагается набор мезе: можно заказать ассорти-набор с тремя видами мяса либо мононабор с одним видом мяса (и это точно должен быть бавет!) за 800 руб., а к нему выбрать три вида мезе (лучше всех закуска из томатов, закуска из сладкого печеного перца и бабагануш), лаваш и красная капуста включены в комбо по умолчанию. Есть также наборы на двоих (1600 руб.) и на четверых (3200 руб.), где пропорционально цене увеличивается объем порции шашлыка и количество мезе (пять и семь видов соответственно). Все это в стилизованном антураже недорогого семейного ресторанчика в центре Стамбула, помноженного на колорит крошечного московского особняка в самом сердце Сретенки. В целом получилось весьма атмосферно и благодаря бавету и бабаганушу вполне вкусно. Осталось только приспособить мансардный третий этаж под интерактивный бар с тематическими восточными миксами, и «Базар Мангал» заработает в полную силу.