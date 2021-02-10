Китай и Индия приступили к разведению войск

Армии Китая и Индии начали синхронный отвод войск на границе у озера Пангонг-Цо, сообщило Минобороны КНР. Ситуация на границе обострилась весной 2020 года, обе стороны понесли потери.

«Китайские и индийские войска на южном и северном берегу озера Пангонг-Цо начали синхронное, запланированное разведение войск 10 февраля»,— говорится в сообщении Минобороны Китая. Отмечается, что разведение происходит по договоренностям, достигнутым на девятом раунде переговоров военачальников двух стран.

Китай и Индия договорились стабилизировать ситуацию на границе в конце января. Незадолго до этого, 20 января, произошли столкновения военных двух стран на границе. Пострадали 20 китайских и четверо индийских военных. Начиная с мая 2020 года произошло несколько драк с участием пограничников двух стран. В ходе одного из столкновений в июне погибли 20 индийских военных.

Ранее Япония выступила за скорейшее оформление Четырехстороннего диалога по безопасности, в котором принимают участие США, Япония, Австралия и Индия, в полноценную коалицию по обеспечению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Токио сделало такое предложение после переговоров с президентом США Джо Байденом.

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