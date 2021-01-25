Китай и Индия договорились стабилизировать ситуацию на границе

Командующие пограничными войсками Китая и Индии договорились форсировать отвод передовых подразделений войск на границе между двумя странами.

«Стороны сошлись во мнении, что этот раунд переговоров был позитивным, конструктивным и имел практический характер, что будет способствовать укреплению взаимодоверия и взаимопонимания. Стороны договорились содействовать скорейшему отводу передовых подразделений войск на границе двух стран»,— говорится в сообщении Минобороны Китая.

Ранее сообщалось, что между военными Индии и Китая в среду, 20 января, произошло столкновение на границе в индийском штате Сикким в районе перевала Наку-Ла. В результате столкновения пострадали 20 китайских и четверо индийских военных.

В декабре газета The Times of India сообщала, что Китай строит 20 новых военных лагерей вдоль линии фактического контроля в Восточном Ладакхе. Летом 2020 там произошло крупнейшее за полвека столкновение военных двух стран.

Подробнее — в материале “Ъ” «Пекин укрепляет деэскалацию лагерями».