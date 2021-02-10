В Челябинской области задержан высокопоставленный сотрудник полиции

В Челябинской области задержан начальник отдела полиции одного из районов Магнитогорска по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Челябинской области.

По данным следствия, в апреле 2020 года подозреваемый дал незаконное указание подчиненным о непривлечении к уголовной ответственности своей знакомой. Преступление было раскрыто сотрудниками регионального УФСБ и управления собственной безопасности ГУ МВД области.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ, санкция которого предусматривает до четырех лет лишения свободы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.