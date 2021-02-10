На Кубани чиновника обвиняют в клевете на федеральных судей

В Краснодарском крае начальника финансово-экономического отдела регионального министерства природных ресурсов Сергея Кравца обвиняют в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство федеральных судей. Информация о том, что краевое СУ СКР возбудило в отношении господина Кравца уголовное дело по ч. 5 ст. 128 УК РФ появилась в “Ъ-Юг”. Однако в пресс-службе ведомства на запрос “Ъ-Кубань” ответили, что не комментируют ситуацию. Связаться с Сергеем Кравцом пока не удалось. В пресс-службе минприроды воздержались от комментариев.

Накануне адвокат Дмитрий Новиков (экс-судья из Сочи) опубликовал на ютуб-канале аудиозапись беседы предположительно Сергея Кравца с предпринимателями из Краснодара. В разговоре якобы предложено за определенное вознаграждение не допустить сноса самовольно возведенного здания. В записи сообщается, какая сумма и какому судье была передана за решение вопросов. Есть сведения, что ранее Сергей Кравец работал помощником судьи Елены Хахалевой в Краснодарском краевом суде.

Дмитрий Новиков рассказал “Ъ-Кубань”, что записи разговоров были переданы доверенным лицом адвоката в СК еще летом 2020 года, но тогда в возбуждении дела отказали. «По нашим сведениям, уголовное дело против Сергея Кравца возбудили 9 февраля в 19.30. После обнародования аудиозаписи. На мой взгляд, здесь не идет речь о клевете. Предполагаю, что статья о клевете – это способ избежать более строгой ответственности, например, по статье “Мошенничество” или “Посредничество во взяточничестве”», - отметил господин Новиков.

Кроме того, он сообщил, что на ютуб-канале опубликована лишь часть записей. «Есть вторая часть, которую мы планируем обнародовать позже. И она докажет, что речь идет не о клевете», - заявил собеседник “Ъ-Кубань”.

Наталья Решетняк