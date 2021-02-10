На СКЖД контейнерные перевозки выросли на 20,4%

В январе 2021 года на Северо-Кавказской железной дороге было перевезено 15,3 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU, длиной около 6,1 м). Этот показатель на 20,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Количество груженых контейнеров, которые были отправлены во всех видах сообщения, составило около 3 тыс. ДФЭ, в частности, автомобилей и комплектующих — 1,1 тыс. ДФЭ (+ 3,3%), химикатов и соды — 836 ДФЭ (+26,5%), товаров народного потреблений — 246 ДФЭ (в 2,8 раза больше), метизов — 188 ДФЭ (- 26,3%). В контейнерах было перевезено 43,1 тыс. т грузов.

Наталья Шинкарева