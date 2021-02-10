Песков об избыточной смертности: суровая реальность эпохи пандемии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал повышенную смертность в 2020 году суровой реальностью в условиях пандемии коронавируса. Он отметил, что это наблюдается и в других странах мира. По оценке представителя Кремля, система здравоохранения в России «сработала весьма эффективно и доказала свой высокий мобилизационный потенциал».

«К сожалению, добавленная смертность в 2020 году появилась практически во всех странах мира, и везде она на тех уровнях, которые мы не хотели бы видеть. Это наша суровая реальность, в которой мы живем — я имею в виду все страны мира, которые живут в эпоху пандемии»,— сказал господин Песков во время пресс-колла, добавив, что «с избыточной смертностью столкнулись все страны мира».

Дмитрия Пескова попросили прокомментировать расхождения данных регионов о смертности с общей статистикой. «На угрозу коронавируса реагировали адекватно и продолжаем реагировать адекватно. А что касается поступающих данных из регионов: где-то могла быть своя специфика… Я не берусь вам давать точные математические объяснения, предлагаю исходить из того, что уже было сказано Татьяной Голиковой»,— ответил он.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что по итогам 12 месяцев прошлого года смертность в РФ выросла на 17,9% по сравнению с 2019 годом. В 2020 году в стране умерло 2,124 млн человек, это на 323 тыс. человек больше, чем в 2019 году. С апреля по декабрь умерло 160 291 человек, у которых был обнаружен коронавирус. Из них 94 223 человека умерли непосредственно от него.

Подробности — в материале “Ъ” «Что естественно, то убыльно».