В Анапе создадут рабочие группы по сокращению недоимок в городской казне

В Анапе создадут рабочие группы по сокращению недоимки и наполнению доходной части городского бюджета, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Мобилизировать доходы в бюджет будут с помощью сокращения неформальной занятости, легализации объектов в сфере торговли, общественного питания, транспорта, строительства и архитектуры и мониторинга объектов санаторно-курортной отрасли.

По словам главы ИФНС по Анапе Татьяны Балабы, недоимка в бюджете возникает в том числе из-за предприятий, которые работают в Анапе, но зарегистрированы в другом регионе и платят налоги там.

Как писал “Ъ-Кубань”, бюджет Анапы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов – бездефицитный, общий объем доходов утвержден в размере 5,25 млрд руб., расходы - в том же размере.

Виктория Колганова