Дочь покончившей с собой журналистки Славиной объявила о закрытии Koza.press

Маргарита Мурахтаева, дочь журналистки Ирины Славиной, покончившей с собой у здания нижегородского главка полиции 2 октября 2020 года, решила закрыть сетевое издание матери Koza.press.

«Я как дочь Ирины Славиной приняла решение. Решение непростое, но, полагаю, единственное правильное. Отпустить "Козу" на радугу. К своей хозяйке. К моей маме. Знаю, что мое решение станет для многих полной неожиданностью. Я готова к разным реакциям и потому не буду закрывать комментарии к этому посту»,— написала госпожа Мурахтаева в Facebook.

Дочь журналистки поблагодарила всех тех, кто поддерживал Koza.press с момента гибели Ирины Славиной в октябре. «Для меня это был очень важный опыт, который позволил мне увидеть новые горизонты и понять, что всё только начинается»,— подытожила Маргарита Мурахтаева.

Ирина Славина основала и возглавила Koza.press в июле 2015 года. Издание освещало остросоциальные темы и славилось эксклюзивными сюжетами. После самосожжения журналистки, обвинившей в своей гибели Российскую Федерацию, проектом занимались ее дочь и журналистка Ирина Еникеева.

Роман Рыскаль