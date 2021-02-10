Бывший вице-губернатор Челябинской области получил два года ограничения свободы за ДТП

В Челябинской области Аргаяшский районный суд признал бывшего заместителя губернатора, владельца и гендиректора компании «Равис» Андрея Косилова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на два года, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Косилову запрещено покидать Сосновский район (место регистрации), менять место жительства, покидать дом с 22:00 до 6:00. Также он будет обязан дважды в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.

Резонансное ДТП произошло в Аргаяшском районе 28 июля 2019 года. Следствие и суд установили, что Андрей Косилов за рулем Lexus GX400 на участке дороги, где обгон запрещен, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. В результате аварии пассажирка и водитель отечественной машины получили тяжелые травмы. Еще одному пассажиру был причинен вред здоровью средней тяжести. Потерпевшими по делу проходили только водитель Никита Лавров и пассажирка Анастасия Вяткина. Студентка из Екатеринбурга несколько месяцев провела в коме и до сих пор продолжает реабилитацию — только в начале нынешнего года она начала говорить, но пока ничего не видит.

Суд частично удовлетворил исковые требования потерпевших: 1 млн руб. в пользу пассажирки и 300 тыс.— водителя. При этом заявляли они 10 млн и 3 млн руб. соответственно.

Андрей Косилов заявил “Ъ”, что вопрос об обжаловании будет решаться после ознакомления с приговором, а пока этот вопрос «неуместен». В суде он и его защитники настаивали на том, что в ДТП виноват не только он, но и водитель Lada.

Как отвечали виновники резонансных ДТП — в публикации “Ъ” «Авария — дочь ментальности».

Юлия Гарипова, Челябинск