У уфимского адвоката Романа Петрова сожгли автомобиль

Сегодня ночью в Уфе сгорел автомобиль известного адвоката Романа Петрова. Господин Петров сообщил "Ъ-Уфа", что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как человек облил бензином автомобиль марки Audi и поджег его зажигалкой. «Автомобиль сгорел за пару минут, успела только сработать сигнализация», — рассказал Роман Петров. По его словам, машину он купил недавно, ее стоимость составляет 4 млн руб.

Сегодня республиканское МВД возбудило по факту поджога уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Роман Петров подозревает в совершении преступления директора ООО «Банфининвест» Ильгиза Хилажева. Как сообщил адвокат, в 2016 году Ильгиз Хилажев продал его жене квартиру за 6,5 млн руб., однако, как выяснилось позднее, прав на эту недвижимость он не имел. В настоящее время возбуждено исполнительное производство, по которому приставы взыскивают с Ильгиза Хилажева полученные за квартиру деньги. На торги выставлена однокомнатная квартира должника. В отношении господина Хилажева было ранее возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля Toyota Tundra, который приставы арестовали за долги.

Влада Шипилова