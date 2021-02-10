Ярославские аграрии за год произвели более 332 тысяч тонн молока

В Ярославской области за 2020 год хозяйства всех категорий произвели 332,1 тыс. т молока, что на 3,2% выше уровня 2019 года, сообщили в региональном департаменте АПК и потребительского рынка. В департаменте отметили, что из общего объема 301.9 тыс. т молока получено сельхозпредприятиями, а оставшаяся часть – крестьянскими и фермерскими хозяйствами.

По данным департамента, надой на одну корову в регионе в 2020 году составил 7534 кг, что на 8,1% выше уровня 2019 года. В департаменте отметили, что по сравнению с 2015 годом продуктивность коров выросла на 35%, в том числе, благодаря проводимой селекционной работе по выбраковке менее продуктивных животных.