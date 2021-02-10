Минфин не планирует расширять применение налога на дополнительный доход раньше 2024 года

В России не планируется расширять применение налога на дополнительный доход (НДД) раньше 2024 года, заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов в интервью KPMG. Также не планируется возвращать налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

«Нет, не планируется. Я думаю, что следующее решение о расширении НДД возможно не раньше 2024 года… Возвращать адресные льготы мы не планируем, в том числе льготы по НДПИ. Готовы обсуждать перевод отдельных месторождений на режим НДД с 2024 года, когда, надеюсь, уже закончится действие сделки ОПЕК+, не будет ограничений по добыче и можно будет по максимуму использовать ресурсный потенциал России. Тогда мы будем готовы вернуться к дискуссии, но в рамках режима НДД»,— сказал господин Сазанов.

По мнению замминистра, раньше в России «было такое обилие льгот по НДПИ», что налог «превратился в лоскутное одеяло». «НДД позволяет нам систематизировать преференциальные налоговые режимы для различных нефтяных месторождений, и мы будем двигаться в этом направлении»,— отметил он.

В прошлом году была отменена льгота в виде понижающего коэффициента к НДПИ для выработанных месторождений. Взамен было предложено перейти на НДД, который взимается с выручки от продажи нефти за вычетом расходов. Для перешедших на НДД месторождений с 2024 года будет действовать налоговый вычет 20% от уплаты НДПИ, что должно стимулировать переход на новый налог.

Подробнее про повышение налоговой нагрузки в нефтяной отрасли — в материале “Ъ”.