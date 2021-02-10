В Ростовской области директора школы подозревают в мошенничестве

В отношении директора школы в поселке Новозарянском возбуждено уголовное дело. Правоохранители подозревают женщину в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По данным следствия, директор школы фиктивно оформила на работу дворника, который в последствии не приступил к своим обязанностям. Начисленную зарплату директор присваивала себе. Сумма похищенных средств составила 450 тыс. руб. «Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуры»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева