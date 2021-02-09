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Власти США назвали ошибку пилота вероятной причиной крушения вертолета Коби Брайанта

Пилот вертолета, на борту которого находился чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант, допустил ошибку, когда решил не менять курс, несмотря на облачность. К такому выводу пришло Национальное управление США по безопасности на транспорте.

Ведомство подтвердило сделанные ранее выводы, что из-за сильной облачности пилот был дезориентирован, что и привело к крушению вертолета. «Даже хорошие пилоты могут оказаться в плохой ситуации»,— сказал на брифинге представитель управления (цитата по CNN).

Вертолет разбился 26 января 2020 года вблизи калифорнийского города Калабасас. Кроме 41-летнего Брайант, на борту частного вертолета находились его 13-летняя дочь и еще шесть пассажиров. Все они погибли. Известно, что Брайант с дочерью летели на тренировку.

О смерти легенды баскетбола — в материале “Ъ” «Гибель Коби Брайанта потрясла мир».

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