Автобусы везут в картель

УФАС России по Пензенской области возбудило два дела из-за повышения стоимости проезда в общественном транспорте Пензы. В ноябре 2020 года шесть компаний-перевозчиков подняли цены на оказываемые услуги. После анализа рынка выяснилось, что доля этих организаций составляет свыше 50% и на их действия распространяются запреты федерального закона «О защите конкуренции». По факту нарушения антимонопольного законодательства управление проводит проверку обоснованности стоимости билета в автобусах города. В организации отказались комментировать возможность сговора между компаниями. Юрист считает, что «чуда не случится», и перевозчики будут признаны виновными.

Пензенское УФАС России обнаружило нарушения в действиях шести частных перевозчиков — компании повысили цены на проезд в городском общественном транспорте. По этому факту управление возбудило два дела в отношении ООО «Меркурий», ООО «Корпорация „Дилижанс“», ООО «ТК „Дилижанс“», ООО «Компания „Дилижанс“», ООО «Автокомбинат» и ООО «Меркурий-авто6». Эти организации осуществляют перевозки граждан автобусами большой и малой вместимости и в общей сложности обслуживают более 40 муниципальных маршрутов Пензы.

По данным Единого государственного реестра юрлиц, с октября 2020 года общества с ограниченной ответственностью находятся под контролем одной управляющей организации — ООО «УК „Пассажирский транспорт“», принадлежащей бизнесменам Юрию Анфалову (61,7%) и Яткяру Узбекову (38,3%).

В ноябре 2020 года перевозчики приняли решение увеличить стоимость на оказываемые услуги: цена проезда в автобусах большой вместимости возросла с 23 руб. до 27 руб., в маршрутных такси — с 27 руб. до 32 руб. Таким образом, с 14 ноября билет подорожал почти на 20%.

Антимонопольная служба провела анализ состояния конкурентной среды на рынках услуг по перевозке пассажиров по нерегулируемым тарифам. В результате было установлено, что доля компаний на рынке составляет более 50% и на их действия распространяются запреты, установленные ст. 10 Федерального закона № 135ФЗ «О защите конкуренции» (запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением). В УФАС по Пензенской области пояснили, что в таком случае перевозчики должны обосновать свои действия по изменению стоимости услуг, что сделано не было.

В связи с этим 29 января управление возбудило дело по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10 федерального закона «О защите конкуренции» (установление, поддержание монопольно высокой цены товара) в отношении ООО «Меркурий», ООО «Корпорация „Дилижанс“» и ООО «ТК „Дилижанс“».

Также было возбуждено второе дело по признакам нарушений п. 10 ч. 1 ст. 10 федерального закона «О защите конкуренции» (нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования) в отношении ООО «Меркурий», ООО «Меркурий-авто6», ООО «Компания „Дилижанс“», ООО «ТК „Дилижанс“» и ООО «Автокомбинат».

В компаниях отказались комментировать информацию УФАС о возможном сговоре.

Ранее, в июне 2019 года антимонопольная служба уже проводила проверку единовременного повышения стоимости проезда теми же компаниями. По мнению управления, это могло произойти в результате картельного сговора. Кроме того, 24 ноября 2020 года пензенское УФАС выявило сговор перевозчика с городским управлением транспорта и связи, которые в 2018 году заключили между собой антиконкурентное соглашение. Выяснилось, что перевозки по маршруту № 99 осуществляются не индивидуальным предпринимателем, определенным в качестве перевозчика, а тем, кто не участвовал в конкурсе, проводимом управлением транспорта и связи Пензы.

Генеральный директор саратовской юридической компании ООО «АВИС» Гелена Алексеева считает, что перевозчики будут наказаны большими штрафами. Также госпожа Алексеева уверена, что перевозчики наверняка вступили в сговор, в том числе и с администрацией города. «Если участники все-таки признаются нарушителями, далее дело передается в административную комиссию при УФАС, которая налагает штраф. Привлекаются как сами участники такого сговора, так и должностные лица этих участников»,— поясняет юрист. Однако цена проезда, по ее мнению, даже в случае признания компаний виновными не снизится.

Мария Шахрай