Прокуратуре направляют донаты

Комиссия по доходам Саратовской областной думы признала депутата регионального заксобрания Николая Бондаренко (КПРФ) нарушившим законодательство о противодействии коррупции. Как сообщает пресс-служба реготделения «Единой России», на вчерашнем заседании члены комиссии пришли к выводу, что господин Бондаренко незаконно получал пожертвования от подписчиков YouTube-канала. Поправки в региональное законодательство, запрещающие это, были приняты в мае этого года. Коммунисты говорят о давлении на господина Бондаренко, заявившего о планах выдвигать свою кандидатуру на выборы в Государственную думу. Днем ранее депутата признали виновным в участии в несанкционированной акции протеста. Политолог считает, что претензия комиссии по доходам не будет иметь для Николая Бондаренко юридических последствий.

Депутаты Саратовской областной думы, входящие в состав комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, признали нарушившим антикоррупционное законодательство депутата заксобрания от КПРФ Николая Бондаренко. Информацию об этом вчера по итогам заседания комиссии распространила пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера облдумы единоросс Алексей Антонов, комментируя решение комиссии, отметил, что, согласно действующему законодательству, депутат либо госслужащий не имеет права использовать свою должность для получения дохода, в частности гонораров за свои публикации и выступления. «Речь здесь идет, в том числе, и о донатах, спонсорских средствах, доходах от рекламы, которые получает за свой YouTube-канал депутат-блогер Николай Бондаренко. По сути, никто не вправе запретить ему или любому другому депутату производить видео­съемку и выкладывать запись со своими комментариями в интернет. Но когда речь заходит о получении добровольных пожертвований от его подписчиков за данный контент — это уже нарушение законодательства»,— отметил господин Антонов.

Зампред облдумы также добавил, что информация о принятом на заседании думской комиссии по доходам решении будет направлена в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения.

Николай Бондаренко ведет YouTube-канал «Дневник депутата», на который подписаны 1,25 млн человек, канал «Убежище оппозиции» (310 тыс. подписчиков), «Бондаренко Live» (47,5 тыс. подписчиков). У Instagram-аккаунта — 935 тыс. подписчиков. Согласно декларации, в 2019 году его доход составил 2,68 млн руб. Он объяснил это «монетизацией» своей блогерской деятельности. По словам господина Бондаренко, порядка 70–80% из этой суммы YouTube платит за пассивную рекламу, остальное — донаты пользователей. При этом он отмечал, что задекларированные им средства не являются его личным доходом, так как в изготовлении роликов задействована команда сотрудников.

В июле прошлого года депутаты облдумы приняли поправки в закон «О статусе депутата Саратовской облдумы», предусматривающие запрет депутатам, осуществляющим полномочия на непостоянной основе, занимать должности в органах госвласти и органах МСУ, использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-техничес­ко­го, финансового и информационного обеспечения, предназначенные только для служебной деятельности, получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, замещающего государственную должность Саратовской области, получать в связи с выполнением должностных обязанностей не предусмотренные законодательством РФ вознаграждения и подарки от физических и юридических лиц. Поправки были приняты в соответствии с аналогичными требованиями федерального законодательства.

Николай Бондаренко сказал „Ъ“, что уверен в том, что никакого нарушения с его стороны не было. «YouTube четко разъясняет, что я не получаю гонорары за публикации, я получаю доход от рекламы, которую YouTube размещает в роликах на всем хостинге. Доходы от рекламы не зависят от качества контента или монтажа, форм производства. Они зависят исключительно от количества просмотров рекламного объявления. У меня нет договора с YouTube, пользовательское соглашение таковым не является. Донаты, которые идут в мой адрес, делаются добровольно, я никого не принуждаю. Более того, это происходит независимо от моего желания»,— говорит господин Бондаренко.

Депутат называет происшедшее давлением на него в связи с его намерением баллотироваться в депутаты Государственной думы. О таких планах он заявил на пресс-конференции 5 февраля. Он сказал, что «чувствует очень мощную поддержку граждан».

Алексей Антонов сказал „Ъ“, что решение комиссии не связано с заявлением Николая Бондаренко о намерении баллотироваться в Госдуму. «В декабре прошлого года в думу поступило обращение от партии „Коммунисты России“, которая просила разобраться, является ли получение депутатом средств от монетизации YouTube нарушением. Комиссия собралась в декабре, Николай Бондаренко попросил время до 25 января на подготовку объяснения. Когда оно поступило, мы собрались тогда, когда мы смогли собрать кворум и это стало возможным»,— пояснил господин Антонов. По его словам, в объяснении Николая Бондаренко говорится, что средства он получает от пассивной рекламы и от него она не зависит. «Но мы же понимаем, что если у тебя нет намерения зарабатывать этим, можно нажать на кнопку „отключить монетизацию“»,— отметил господин Антонов.

В прокуратуре Саратовской области сказали, что обращение комиссии пока не получили, поэтому не могут прокомментировать его. «Когда обращение поступит, будем его рассматривать. В зависимости от того, какие доводы будут в нем изложены, будет приниматься решение»,— сказала „Ъ“ помощник прокурора области Татьяна Казаченко.

Отметим, в минувший понедельник, как писал „Ъ“, господин Бондаренко был задержан сотрудниками полиции на выходе из дома, в отношении него составили протокол об административном правонарушении по п. 5 ст. 20.2 КоАП («Нарушение порядка проведения массового мероприятия»). Фрунзенский районный суд Саратова оштрафовал его на 20 тыс. руб.

Политолог Дмитрий Олейник считает, что претензия коллег Николая Бондаренко относительно его доходов подготовлена плохо и никаких юридических последствий для него иметь не будет. «Другое дело политические последствия. Николай Бондаренко уже сегодня может рассматриваться как замена не только секретарю саратовского реготделения КПРФ Ольге Алимовой или Валерию Рашкину (первый секретарь Московского городского комитета КПРФ. — „Ъ“), а и самому лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, который активно вступился за молодого саратовского коллегу»,— считает он. По мнению политолога, происходящее с Николаем Бондаренко имеет прямое отношение к предстоящим в сентябре выборам, а именно: формированию партийных списков.

Сергей Петунин