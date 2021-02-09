Обязательную маркировку ювелирных изделий отложили до 2023 года

Подкомиссия по совершенствованию контрольных и разрешительных функций федеральных органов при правительственной комиссии по проведению административной реформы отложила запуск обязательной маркировки ювелирных изделий до марта 2023 года, сообщил «Интерфаксу» представитель Гильдии ювелиров России. Также отложен запрет на реализацию изделий без физической маркировки. Он начнет действовать в марте 2024 года.

Маркировка ювелирных изделий должна была стать обязательной с 1 января 2021 года, а оборот немаркированных ювелирных изделий должен был быть прекращен с 1 июля. Как утверждал Минфин РФ, маркировка направлена на защиту покупателей от подделок и повышение доверия потребителей к ювелирной отрасли. Представители отрасли выступали за отсрочку запуска маркировки. По их мнению, из-за обязательной маркировки может остановиться оборот драгоценностей, что приведет к убыткам.

Окажется ли опыт маркировки успешным — в материале “Ъ FM” «Ювелирные изделия отметят качеством».