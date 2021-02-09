Twitter ищет новую модель монетизации

Некоторые посты в Twitter могут стать платными. Соцсеть разрабатывает новую модель заработка. Агентство Bloomberg выяснило, что в Twitter может появиться отключение рекламы в ленте, загрузка длинных видеороликов или собственный дизайн страницы. Среди других вариантов — подписка на расширенную аналитику, платные бизнес-аккаунты и возможность собирать чаевые и прятать записи за paywall. В руководстве Twitter несколько раз подтверждали, что работают над новыми способами монетизации, чтобы снизить зависимость от рекламных доходов.

Как все это скажется на пользователях? IT-эксперт Александр Баулин рассказал “Ъ FM”, что обычных читателей это будет раздражать, зато Twitter сможет заработать на бизнесе и популярных блогерах.

«Представьте, что у вас есть собственный блог или СМИ, вы придумаете свою айдентику, свой шрифт, чтобы пользователи вас отличали. Вы хотите зарабатывать деньги, вы введете paywall.

Аналитика — это вещь, за которую в первую очередь, мне кажется, люди будут готовы отдать деньги, потому что она очень важна для начинающих компаний, для отдельных блогеров, когда не надо платить на сторону, не надо заводить отделы разработки, когда можно заплатить непосредственно соцсети, и она даст понимание того, что “заходит”, а что — нет.

Более того, классический пример с выборами Трампа показал, насколько ценна аналитика. По отдельности каждая из этих функций имеет положительный пример. Есть хороший шанс “сесть” на эти доходы. Они могут составлять, например, пятую часть доходов.

Но недовольным здесь может быть рядовой пользователь, потому что пропадет прозрачность. Во всех практически соцсетях пользователи ругаются на ранжирование постов, когда они не могут быть уверены в том, что они видят адекватную картину. И Twitter, по крайней мере, казался наиболее адекватным тому, что пользователь заказывал. И сейчас с paywall, c какими-то продвижениями эта картина может быть нарушена. Но, с другой стороны, пользователям деваться особо некуда, потому что везде ждет примерно одно и то же: либо это такое количество постов, которое невозможно прочитать, либо это некая система ранжирования, которая может пользователю не подходить».

Twitter несколько лет разрабатывает платные функции, но теперь они могут оказаться бесполезными, отмечает постинтернет-эксперт Антон Меркуров. По его мнению, в ближайшие годы появится огромное количество новых соцсетей, которые предложат то же самое бесплатно.

«Twitter изначально имел проблемы с монетизацией. Он вынужден идти на эти меры, потому что обслуживание всей этой системы — это большие затраты, а надо еще развиваться. И держалось все это за счет всяких медийных пользователей. Но тут сам Twitter забанил одного из своих самых главных генераторов трафика — Дональда Трампа. А число сервисов растет, то есть пока социальные сети будут вводить платные функции для бизнеса, для пользователей, за углом найдется кто-то, кто сделает это бесплатно. Так что платный функционал станет конкурентным недостатком.

В то же время самый успешный монетизированный мессенджер в России — это, конечно, мессенджер ”ФСИН-Письмо”, которое за отправку одного сообщения берет примерно 120 руб. и позволяет вам переписываться с теми, кто находится в местах заключения. А массовым сервисам еще предстоит очень большой путь.

Это сейчас будет большая длинная трансформация, с одной стороны, социальных сетей и их бизнес-моделей, с другой стороны, на этом фоне появление новых игроков, которые будут предоставлять то же самое бесплатно и с более какими-то интересными возможностями».

Акции Twitter растут на 3% на открытии американских торговых площадок вместе с остальными компаниями технологического сектора.

Сергей Гусев