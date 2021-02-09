НАТО и Украина проведут совместные учения в Одессе

В 2021 году в Одессе состоятся командно-штабные учения Украины и НАТО «Нерушимая стойкость» заявил ураинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Как сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, НАТО намерено углублять сотрудничество с Киевом.

«Украина останется важным и предсказуемым партнером НАТО, стремящимся присоединиться к альянсу. Имплементация реформ является основой для получения Украиной Плана действий по членству в НАТО. Это наша ключевая краткосрочная цель»,— сказал украинский министр по итогам встречи в Брюсселе с генсеком альянса (цитата по «Интерфаксу—Украина»).

Господин Столтенберг предположительную дату вступления Украины в НАТО не назвал и заявил, что сейчас нужно «сфокусироваться на реформа». При этом генеральный секретарь НАТО добавил, что Украина для альянса является партнером с расширенными возможностям. «Украина — один из самых важных и близких партнеров: вы предоставляете подразделения для участия в учениях и операциях <…> Мы ценим эти вклады, которые демонстрируют украинскую приверженность евроатлантической безопасности»,— сказал он.

Об интересах альянса в регионе — в материале “Ъ” «Протопи ты мне НАТО по Черному».