Глава Краснодара опроверг слухи о застройке «Народного парка» в Комсомольском микрорайоне

Территория «Народного парка» в Комсомольском микрорайоне Краснодара расположена в зоне рекреационного назначения, поэтому строительство любых объектов, в т.ч. капитальных там запрещено. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Краснодара Евгений Первышов.

Ранее 9 февраля 2021 года паблик «Туподар» опубликовал кадастровые схемы территории, к которой в т.ч. относится парк, согласно которым на этом участке планируется многоквартирная жилая застройка, а также строительство здания кафе с пиццерией.

«Я хочу поставить в этой истории точку раз и навсегда. Мы проделали огромную работу по возврату участков в муниципальную собственность, чтобы сохранить эту территорию под зелёную зону для краснодарцев. Остался лишь один участок, который мы возвращаем городу в судебном порядке. Рассчитываю, что уже в апреле процедура будет завершена»,- прокомментировал Евгений Первышов.

Он также подчеркнул, что никаких разрешений на строительство ни домов, ни торговых объектов не выдавалось и выдаваться не будет.

«Народный парк» – крупнейшая зеленая зона в Комсомольском микрорайоне Краснодара, расположен на берегу Карасунского водоема. Изначально благоустраивался силами местных жителей и волонтеров, за что и получил название «народный».

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в феврале 2020 года глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, что парк возвращен в собственность муниципалитета. Ранее, в июле 2019 года администрация города сообщила, что власти разработают проект благоустройства этой территории.

Алексей Белянин