Пришел лесник и всех разогнал

«Зенит» провел вчера очередной контрольный матч на предсезонном сборе в Дубае. На тот раз его соперником стала сборная Иордании. Тренер Сергей Семак дал сыграть по тайму разным игрокам. В итоге петербуржцы победили 1:0. Единственный гол забил Артем Дзюба. По ходу матча получил травму бразилец Малком, который был заменен.

Сборная Иордании — команда загадочная. Звезд с неба, что называется, не хватает. Ни разу не выступала в финальных турнирах чемпионата мира. Ее лучшее достижение — четвертьфинал Кубка Азии в 2004-м и 2011 годах. Но вот интересный факт: в прошлом году она не проиграла ни одного международного матча.

«Зенит» выстроился в составе, приближенном к оптимальному. Только в атаке не вышел с первых минут Артем Дзюба — там действовал Себастьян Дриусси, которого все время куда-то продают или отдают в аренду. На левом фланге обороны появился Данил Круговой, хотя обычно там мы видим Дугласа Сантоса или Юрия Жиркова. Привычную позицию правого защитника занял Вячеслав Караваев, оправившийся от травмы. А в центре защиты пару Деяну Ловрену снова составил 18-летний Данила Хотулев — игрок, заявивший о себе на этих сборах.

В центре все было более или менее привычно: там действовал треугольник в составе Вильмара Барриоса, Магомеда Оздоева и Вендела. Слева в атаке на этих сборах тренер Сергей Семак чаще использует Андрея Мостового. Сердар Азмун, иранский нападающий, еще на первом сборе получил травму и выбыл на неопределенный срок.

Нельзя было сказать по первому тайму, кто сильнее — сборная Иордании, цвета которой защищают игроки с труднопроизносимыми фамилиями, или «Зенит». Никто не создавал острых моментов. Соперники не уступали сине-бело-голубым в технике, а добавить в атлетизме и скорости игроки «Зенита» не могли. Первая опасность у ворот Иордании возникла только на 29-й минуте, когда Оздоев ворвался в штрафную, первым успев к отскочившему мячу, и ударил с лета — мяч пролетел мимо ворот. И еще Дриусси хорошо «зарядил» со штрафного за несколько минут до свистка на перерыв, однако вратарь сборной Иордании справился, прыгнув в угол. Больше вспомнить нечего. Может, петербуржцам мешало закатное солнце, отбрасывавшее лучи на газон дубайского спорткомплекса. Или они не хотели форсировать события.

В начале второго тайма произошло главное событие матча. Получил травму Малком. Столкновение с соперником на бровке выглядело безобидным. Но бразилец неудачно приземлился на правую ногу и повалился на газон. Несколько минут легионер кричал и корчился от боли. Потом ему стало легче, он поднялся и в сопровождении врачей «Зенита» покинул поле. Дальше электромобиль отвез его ближе к скамейке запасных. Где врачи продолжили «колдовать» над игроком, купленным полтора года назад у «Барселоны» за €40 млн.

Как только игра возобновилась и вместо Малкома вышел Михаил Погорелов, молодой игрок, «Зенит» открыл счет. Сделал это Артем Дзюба, вышедший на замену. Он легко разобрался с защитниками в штрафной и мощным ударом вколотил его в сетку. Это называется «пришел лесник и всех разогнал». Артем пропустил первый сбор «Зенита» из-за коронавируса, но, судя по всему, быстро набирает форму.

После перерыва состав сине-бело-голубых почти полностью поменялся. Вышли другие игроки, в том числе вратарь Андрей Лунев, Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков, Сабо Сазонов, молодой защитник «Зенита», которого Семак использует в центральной зоне в контрольных матчах и который выглядит очень уверенно. Преимущество чемпионов России стало более ощутимым за счет азарта и дерзости молодежи. Однако до финального свистка счет не изменился. В концовке петербуржцам даже повезло: их спасла от гола перекладина.

Через два дня, 12 февраля, «Зенит» проведет еще два спарринга — против сборной Узбекистана и армянского клуба «Пюник», после чего вернется в Петербург, где будет готовиться к игре 1/8 финала Кубка России с «Арсеналом». Она состоится 20 февраля на «Газпром Арене».

Кирилл Легков