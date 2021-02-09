Нурмагомедов не собирается возобновлять карьеру

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не собирается возвращаться к спортивной карьере. Об этом спортсмен заявил в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Я уже как бы отошел от дела, пусть ребята дерутся за титул. Не хочу, чтобы из-за меня дивизион застаивался <…> Может Дэйна Уайт (президент UFC .— “Ъ”) увидит мое сообщение и подумает: "Может быть, я оставлю в покое парня уже, пусть другие дерутся за титул"»,— сказал Нурмагомедов.

32-летний Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года. На счету бойца 29 побед и ни одного поражения. Позднее спортсмен неоднократно допускал возвращение на ринг.

Насколько вероятно возобновление карьеры — в материале “Ъ” «Хабиб Нурмагомедов оценит возвращение».