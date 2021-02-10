«Это был человек огромного масштаба, характера и судьбы» Екатеринбург простился с топ-менеджером УГМК Владимиром Белоглазовым

В Екатеринбурге во вторник, 9 февраля, простились с директором по общим вопросам УГМК Владимиром Белоглазовым. В церемонии прощания приняли участие представители уральской элиты, а отпевание совершил Екатеринбургский митрополит Евгений. Владимир Белоглазов похоронен на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.



Церемония прощания с Владимиром Белоглазовым прошла в храме Александра Невского на территории Ново-Тихвинского женского монастыря. Напомним, директор по общим вопросам УГМК скончался на 65-м году жизни 5 февраля в московской больнице.

Владимир Белоглазов родился 24 ноября 1956 года в Свердловске, окончил Уральский политехнический институт (УПИ). С 1979-го по 2000 год прошел путь от инженера кафедры УПИ до заведующего межвузовской научно-исследовательской лабораторией, а затем директора НИИ проблем энергосбережения и автоматизации УГТУ-УПИ. Кандидат технических наук. С 2000-го по 2002 год был директором по общим вопросам ОАО «Уралэлектромедь» (головное предприятие УГМК). С 2002 года являлся директором по общим вопросам УГМК. Был инициатором, руководителем и непосредственным участником многих социально значимых проектов. Возглавлял Екатеринбургское отделение Императорского православного палестинского общества. Был награжден государственными и церковными наградами.

Уже на прилегающих к монастырю улицах возникли пробки из машин представительского класса. Около храма был установлен огромный экран, на котором транслировались фотографии Владимира Белоглазова в разные периоды жизни. На входе в храм всем замеряли температуру и при необходимости выдавали маски.

В ходе панихиды зачитывали телеграммы с соболезнованиями близким Владимира Белоглазова. Слова поддержки поступали от губернаторов, мэров, депутатов территорий присутствия УГМК, от руководителей предприятий холдинга. Глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин напомнил о вкладе Владимира Белоглазова в развитие православия на Урале. Например, под его руководством в Алапаевске был установлен памятник Великой княгине Елизавете Федоровне, погибшей от рук большевиков в 1918 году, а позднее построен храм в ее честь, который освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Многие вспоминали, как Владимир Белоглазов занимался развитием спорта, в частности о его любви к теннису (например, он был одним из организаторов VIP-турнира «Уральская шляпа» на призы «Коммерсантъ-Урал»).

В церемонии прощания приняли участие топ-менеджеры УГМК, включая генерального директора Андрея Козицына, владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский, генеральный директор группы «Синара» Михаил Ходоровский и другие известные бизнесмены.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев присутствовать не смог — он вместе с ректором УрФУ Виктором Кокшаровым находился в Москве, где вручали Демидовскую премию владельцу ТМК и группы «Синара» Дмитрию Пумпянскому. Ранее глава региона отметил: «Я хорошо знал Владимира Алексеевича как профессионала высочайшего класса, талантливого организатора, энергичного, неравнодушного, созидательного человека. За любое дело он брался с большой ответственностью и вниманием, умел эффективно работать в команде, оперативно решать самые сложные задачи».

К церемонии отпевания, которую лично провел митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, подошли свежеизбранный мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и избравшие его депутаты гордумы. С Владимиром Белоглазовым простились организатор фестиваля «Уральская ночь музыки» Евгений Горенбург и лидер рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин.

«Это был человек огромного масштаба, характера и судьбы! Знать его и быть его другом великая честь для меня»,— подчеркнул вице-мэр Екатеринбурга Сергей Плахотин, входивший в его ближайшее окружение.

Похоронили Владимира Белоглазова на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.

Николай Яблонский