Колонии общего режима добавили «Пять звезд»

Октябрьский районный суд Уфы вчера приговорил бывшую совладелицу турагентства «Пять звезд» Гульнару Яфаеву к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2018 года, когда клиенты турфирмы, оплатившие путевки, не смогли вылететь на отдых. Суд установил, что Гульнара Яфаева из корыстных побуждений с целью хищения присвоила около 20 млн руб. Потерпевшими были признаны 176 человек. Подсудимая свою вину признала. Адвокат осужденной намерена обжаловать приговор.

Октябрьский районный суд Уфы признал бывшую совладелицу туристической компании «Пять звезд» (ликвидирована в 2019 году) Гульнару Яфаеву виновной в присвоении и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст.160 УК РФ, ч. 4 ст.159 УК РФ). Судья Андрей Лебедев приговорил ее к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В качестве смягчающих обстоятельств судья учел явку с повинной, предпенсионный возраст подсудимой, уход за престарелой матерью с инвалидностью, а также частичное добровольное возмещение ущерба. В срок отбывания наказания засчитано время нахождения под домашним арестом как два дня за один. Таким образом, Гульнара Яфаева проведет в заключении около четырех с половиной лет. Кроме того, она должна выплатить потерпевшим сумму ущерба.

Гособвинение просило для Яфаевой восемь лет лишения свободы.

Как было установлено в суде, Гульнара Яфаева и ее сотрудницы, продав туры, получали деньги от клиентов на свои личные банковские счета, а затем перечисляли их международным туроператорам («Пегас туристик», «Библио глобус», «Санмар», «Корал тревел», «Тез тур», «Анекс тур») через ООО «Тур-бокс». «Пять звезд» получало от туроператоров от 7 % до 11% комиссии. Годовой оборот ИП Яфаевой, по словам свидетелей, составлял более 100 млн руб.

Во второй половине сентября 2018 года очередные клиенты, придя в офис компании незадолго до предполагаемых поездок, узнали, что Гульнара Яфаева не внесла оплату за приобретение билетов и скрылась. Туроператоры в ответ на их звонки сообщили, что туры либо не бронировались, либо брони были отменены. Ущерб 176 потерпевшим составил около 20 млн руб. Некоторые клиенты для покупки туров брали потребительские кредиты. Стоимость путевок составляла от 25 тыс. до 900 тыс. руб., прозвучало в суде. Опрошенные менеджеры турагентства показали, что всеми деньгами распоряжалась Гульнара Яфаева.

Менеджер Юлия Мартьянова, участвовавшая в процессе в качестве свидетеля, сообщила в суде, что в 2011 году она вместе с подсудимой открыли «Пять звезд». Однако в 2015 году между ними возникли разногласия из-за кассового разрыва на сумму около 3 млн руб. Госпожа Мартьянова узнала, что ее коллега брала деньги, чтобы обеспечивать своего сожителя. Также негативную роль сыграли падение курса рубля и продажи путевок по заниженным ценам. В 2015 году госпожа Яфаева, по ее словам, продала «Пять звезд» и оформила ИП. В 2018 году кассовый разрыв вырос в несколько раз, отметила госпожа Мартьянова. Деньги, полученные от новых клиентов, добавила она, тратились на оплату ранее забронированных туров.

Другая менеджер Татьяна Агафонова дала показания, что подсудимая брала деньги клиентов и тратила их «неизвестно куда».

Также, по словам сотрудников, Гульнара Яфаева для привлечения новых клиентов давала указание продавать туры со скидками.

17 сентября 2018 года, когда подсудимая не вышла на работу и перестала отвечать на телефонные звонки, менеджеры обратились в полицию.

Во время расследования выяснилось, что Юлия Мартьянова по просьбе подсудимой взяла в долг у знакомого предпринимателя из Туймазов 2,3 млн руб. У другой знакомой она заняла еще 680 тыс. руб. Во время следствия Гульнара Яфаева вернула госпоже Мартьяновой деньги, поэтому потерпевшая претензий к ней не имеет, следует из материалов дела.

14 сентября 2018 года Гульнара Яфаева позвонила директору «Тур-бокс» Айсылу Хайдаровой и попросила внести 1,4 млн руб. в счет оплаты билетов для туристов на 17 сентября, что и было сделано. Госпожа Хайдарова свои деньги не вернула.

Во время следствия и судебного процесса Гульнара Яфаева находилась под домашним арестом (с 21 сентября 2018 года по 17 июля 2019 года) и подпиской о невыезде. Вину подсудимая признала в полном объеме. В показаниях, данных на этапе следствия, она сообщила, что тратила на себя и своего сожителя больше, чем зарабатывала.

Потерпевшая Елена Иванко (потеряла 217 тыс. руб.) после оглашения приговора заявила „Ъ“, что ожидала другого решения суда. По ее мнению, которое поддерживают другие потерпевшие, уголовное дело должно было быть направлено на дополнительное расследование, так как подсудимая похищала деньги в сговоре с менеджерами турфирмы. По словам Елены Иванко, никакого имущества в собственности у Гульнары Яфаевой нет, поэтому она сомневается, что потерпевшим удастся вернуть свои средства.

Адвокат Гульнары Яфаевой Анджела Хамитова заявила „Ъ“, что будет обжаловать приговор. По ее мнению, подсудимая неграмотно вела бизнес и не просчитывала риски.

В прокуратуре Башкирии сообщили, что удовлетворены приговором.

Влада Шипилова