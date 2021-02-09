Диссертацию профессора УрФУ Ларисы Карапетян признали лучшей в России

Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) признал диссертацию профессора кафедры общей и социальной психологии Уральского федерального университета (УрФУ) Ларисы Карапетян лучшей в России за 2020 год, сообщила пресс-служба УрФУ.
Научная работа посвящена исследованию внутреннего благополучия человека. Процесс ее написания занял почти 10 лет. Большая часть времени ушла на проведение эмпирического исследования, в котором поучаствовали более 4,6 тыс. человек.
Согласно результатам исследования, уровень внутреннего благополучия связан с тем, как человек оценивает свой вид деятельности. Наличие высшего образования повышает уровень переживаемого благополучия. Наиболее высоко уровень благополучия оценивают представители силовых структур и врачи.
«Состояние внутреннего равновесия дает возможность специалистам этих профессиональных сегментов справляться со стресс-факторами трудовой деятельности. В меньшей степени считают себя благополучными представители производственной сферы — рабочие и инженеры», — сказала профессор Карапетян. Она отметила, что педагоги, в том числе преподаватели вузов, и психологи занимают по этому показателю промежуточную позицию.
В целом, большая часть людей считает себя вполне благополучными, добавила госпожа Карапетян. По ее словам, мужчины относятся к оценке внутреннего состояния более критично, но их эмоционально-личностное благополучие снижается на «круглые даты». При этом у женщин внутреннее благополучие менее выражено в периоде до 30 лет. Среди личностных качеств, которые влияют на эмоциональное благополучие, выделяются жизнестойкость, стойкость к профессиональному выгоранию, позитивное мышление и интеллект.
Лариса Карапетян окончила факультет психологии Уральского государственного университета имени А.М. Горького. С 2000 года стала работать преподавателем на родном факультете. Профессор кафедры общей и социальной психологии департамента психологии Уральского гуманитарного института УрФУ. Доктор психологических наук. Председатель Уральского отделения общественной организации Общество психологов силовых структур. Возглавляет Уральский филиал Центра экстренной психологической помощи МЧС России.