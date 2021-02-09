Диссертацию профессора УрФУ Ларисы Карапетян признали лучшей в России

Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) признал диссертацию профессора кафедры общей и социальной психологии Уральского федерального университета (УрФУ) Ларисы Карапетян лучшей в России за 2020 год, сообщила пресс-служба УрФУ.

Научная работа посвящена исследованию внутреннего благополучия человека. Процесс ее написания занял почти 10 лет. Большая часть времени ушла на проведение эмпирического исследования, в котором поучаствовали более 4,6 тыс. человек.

Согласно результатам исследования, уровень внутреннего благополучия связан с тем, как человек оценивает свой вид деятельности. Наличие высшего образования повышает уровень переживаемого благополучия. Наиболее высоко уровень благополучия оценивают представители силовых структур и врачи.

«Состояние внутреннего равновесия дает возможность специалистам этих профессиональных сегментов справляться со стресс-факторами трудовой деятельности. В меньшей степени считают себя благополучными представители производственной сферы — рабочие и инженеры», — сказала профессор Карапетян. Она отметила, что педагоги, в том числе преподаватели вузов, и психологи занимают по этому показателю промежуточную позицию.

В целом, большая часть людей считает себя вполне благополучными, добавила госпожа Карапетян. По ее словам, мужчины относятся к оценке внутреннего состояния более критично, но их эмоционально-личностное благополучие снижается на «круглые даты». При этом у женщин внутреннее благополучие менее выражено в периоде до 30 лет. Среди личностных качеств, которые влияют на эмоциональное благополучие, выделяются жизнестойкость, стойкость к профессиональному выгоранию, позитивное мышление и интеллект.

Лариса Карапетян окончила факультет психологии Уральского государственного университета имени А.М. Горького. С 2000 года стала работать преподавателем на родном факультете. Профессор кафедры общей и социальной психологии департамента психологии Уральского гуманитарного института УрФУ. Доктор психологических наук. Председатель Уральского отделения общественной организации Общество психологов силовых структур. Возглавляет Уральский филиал Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Михаил Мананников