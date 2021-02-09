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В Краснодаре на 30 дней закрыли Сенной рынок из-за нелегальных мигрантов

В Краснодаре на 30 дней приостановили деятельность Сенного рынка из-за выявленных нарушений миграционного законодательства. Как сообщили “Ъ-Кубань” в пресс-службе Главного управления ФССП России по Краснодарскому краю, руководство рынка допустило нарушение правил привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности (ч. 2 ст. 18.16 КоАП РФ). «Нелегальные мигранты работали продавцами», - уточнили в службе судебных приставов. 

В настоящее время требования исполнительного документа исполнены, рынок опечатан. Взыскателем выступает подразделения по вопросам миграции ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сенной рынок один из старейших базаров краевой столицы, был открыт в феврале 1879 года. В настоящее время, по данным «СПАРК-Интерфакс», собственником «Сенного рынка» является ООО «Деймос» во главе с Мадиной Каноковой. Основным видом деятельности указана аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Наталья Решетняк


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