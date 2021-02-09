Jeep анонсировал полностью электрический Wrangler

Компания Jeep анонсировала вариант внедорожника Wrangler с полностью электрической силовой установкой.

Как сообщает американский автопроизводитель, Jeep Wrangler BEV дебютирует в 2021 году в статусе концепт-кара. Первый в истории марки электромобиль представят на традиционном мероприятии Moab Easter Jeep Safari, где компания ежегодно выставляет несколько специально подготовленных прототипов.

Напомним, осенью 2020 года был показан Jeep Wrangler 4xe — 380-сильный гибридный вариант внедорожника, способного проехать до 40 км на электротяге.