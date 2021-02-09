Бизнесу подготовят новые меры поддержки

В Минэкономразвития опасаются весеннего роста безработицы и думают, как поддержать бизнес. Новая волна сокращений грядет в марте, полагает глава ведомства Максим Решетников. Как ситуацию оценивают представители бизнеса, выясняла Алла Пугачева.

В зоне риска, прежде всего, сфера услуг: рестораны и бары, гостиницы, туристические компании и организаторы мероприятий. Весной многие из них уже не будут обязаны сохранять сотрудников в обмен на льготные кредиты от государства на зарплату персоналу, и начнутся увольнения, предположил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он имел в виду программу господдрежки ФОТ 2.0, которая доступна предпринимателям с июня и показала эффективность.

«Под защитой этой программы находится 5,366 млн рабочих мест, и эта программа в марте заканчивает свое действие.

Мы опасаемся, что в марте какая-то часть компаний может сократить занятость, особенно в тех видах деятельности, которые на сегодняшний момент не восстановились в полном объеме», — отметил глава Минэкономразвития.

По словам господина Решетникова, правительство сейчас готовит новые предложения по поддержке малого и среднего бизнеса, чтобы не допустить коллапса на рынке труда. По оценке Минтруда, например, только за две первые рабочие недели января были уволены более 600 тыс. россиян. А численность официально зарегистрированных безработных с начала пандемии выросла почти в четыре раза.

Руководитель ивент-агентства Republic Free Юрий Мирошников считает, что избежать массовых увольнений в сфере развлечений можно только отменой антиковидных ограничений: «До сих пор мэр Москвы не снял ограничения на проведение мероприятий. Коммерческие индустрии продолжают существовать онлайн и частично в гибридных активностях. Кризис для отрасли продолжается. Если в ближайшее время не будут сняты ограничения, я думаю, что число агентств и число сотрудников, занятых в этих агентствах, будет также сокращаться».

Рестораторы и отельеры настроены настолько оптимистично, насколько позволяет текущая экономическая ситуация. Они говорят, что увольнений не будет, потому что в штате в основном остались только самые необходимые сотрудники. Так считает, например, владелец кофейни и ресторана в Москве Алексей Петропольский. Он, кстати, пользовался программой льготного кредитования.

«Некого сокращать, потому что мы никак не расширились с последнего квартала. И если куда и двигаться дальше, то только на прием новых сотрудников с учетом того, что дальше каким-то образом будет развиваться туризм. А если сейчас кого-то сократить, то придется просто закрыться, потому что у нас на ресепшн работает два человека, один охранник и самый минимум персонала, который требуется для того, чтобы просто выживать», — рассказал ресторатор.

В Сочи, превратившемся на время пандемии буквально в курортную столицу России, рестораторы и отельеры фиксируют обратную тенденцию — нехватку кадров. Для управляющего отеля Portobello Алексея Кутчера это даже обернулось трудностями.

«О чем мечтали все собственники бизнеса? Что в постпандемийный период будет стоять очередь из желающих трудоустроиться, и люди будут работать за еду. Но не тут-то было. То есть у нас получилась ситуация 2014 года предолимпийского периода — у нас нехватка кадров. Не то что линейного персонала не хватает, у нас топ-менеджеров не хватает», — заявил управляющий.

Снижение уровня безработицы на допандемийный уровень — одна из приоритетных задач правительства в этом году.

Владимир Путин ранее оценил ситуацию на рынке труда как напряженную. В профильном ведомстве уже предложили поощрять компании за найм людей, зарегистрированных на бирже труда. Например, возмещать им часть расходов на зарплату сотрудников. На эти цели Минтруд попросил выделить из бюджета 12 млрд руб.