В Туве возбуждено уголовное дело на высокопоставленных налоговиков

Пятеро сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС) Республики Тыва стали фигурантами дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ, к уголовной ответственности привлечены двое заместителей руководителя управления ФНС и трое заместителей начальника межрайонной инспекции ФНС №1.

По версии следствия, директор ООО «Дизель» подал декларации по НДС за первый и второй кварталы 2020 года, в которых было заявлено право на возмещение сумм налога из госказны. Заместители руководителя регионального УФНС, игнорируя выводы камеральных проверок, вынесли и подписали незаконные решения, на основании которых на счет ООО «Дизель» были необоснованно перечислены 22 млн руб. Аналогичные факты были выявлены в действиях заместителей начальника межрайонной инспекции ФНС №1.

В апреле и ноябре 2020 года, говорится в деле, они одобрили возврат фирме «Дизель» налога на добавленную стоимость на сумму свыше 20 млн руб.

Махинации выявили сотрудники ФСБ и управления по экономической безопасности республиканского МВД.

Как писал “Ъ-Сибирь”, год назад в Кызыле начался судебный процесс над экс-руководителем республиканского управления ФНС Вероники Суге-Маадыр. Она обвиняется в хищении свыше 30 млн руб., предназначенных для перечисления в федеральный бюджет в виде налогов, получении взятки 15 млн руб. за освобождение рудодобывающей компании от налога на прибыль, а также отмывании денег, которые легализовывались через покупку дорогой недвижимости в Москве. Вместе с ней привлечены к суду ее супруг Анатолий Суге-Маадыр, работавший полпредом главы республики, и двое подчиненных.

Подробнее о деле в отношении бывшего руководителем республиканского управления ФНС — в материале “Ъ-Сибирь” «Казны нельзя помиловать».

Илья Николаев