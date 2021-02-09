Новосибирская кондитерская фабрика просит лишить «Справедливую Россию» прав на торговый знак «Родина»

ООО «Кондитерская фабрика Родина» (Новосибирск) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к партии «Справедливая Россия». В нем компания просит о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Родина» вследствие его неиспользования.

Суд оставил заявление без движения до 9 марта, так как к нему не были приложены документы об уплате госпошлины и доказательства попытки досудебного урегулирования спора.

По данным Роспатента, товарный знак «Родина» впервые был зарегистрирован в 2015 году партией «Родина», но с 2015 года и по настоящее время им владеет «Справедливая Россия».

«Кондитерская фабрика Родина» зарегистрирована в Новосибирске в феврале 2020 года предпринимателями Никитой Григорьевым и Дмитрием Носоновским.

Дарья Решетникова